График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменился 12 и 13 августа. Пассажирам пригородных электричек стоит внимательно следить за расписанием.

"ГАЗель" врезалась в столб на Рязанском проспекте напротив дома 10 в Москве. Водитель погиб, еще один человек травмирован. Судя по кадрам очевидцев, удар был очень сильный. В причинах случившегося разбираются инспекторы.

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве до утра воскресенья, 13 августа. В прогнозе также ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Во время непогоды эксперты советуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

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