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Новости

12 августа, 20:30

Общество

График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменился 12 и 13 августа

График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменился 12 и 13 августа

На трассе М-1 запустили движение по новой разворотной петле

В очереди на Крымский мост скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей

Движение по Крымскому мосту после второй атаки ВСУ восстановлено

Пассажирам пригородных поездов рекомендовали внимательно следить за расписанием

Новости часа: 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

В столице идет подготовка к запуску МЦД-3

Москва готовится к запуску МЦД-3

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменилось в выходные

Движение по Крымскому мосту восстановлено

График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменился 12 и 13 августа. Пассажирам пригородных электричек стоит внимательно следить за расписанием.

"ГАЗель" врезалась в столб на Рязанском проспекте напротив дома 10 в Москве. Водитель погиб, еще один человек травмирован. Судя по кадрам очевидцев, удар был очень сильный. В причинах случившегося разбираются инспекторы.

Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве до утра воскресенья, 13 августа. В прогнозе также ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Во время непогоды эксперты советуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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