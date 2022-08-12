Выставка "Борьба за скорость" откроется в Музее Гаража особого назначения ФСО в субботу, 13 августа. Там можно будет увидеть уникальные гоночные авто советских времен. Основу экспозиции составляют 15 автомобилей, которые считались утраченными, однако реставраторам все же удалось вернуть их к жизни.

Всего посетители выставки смогут увидеть более 500 редких предметов, представляющих историю советского гоночного автоспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

