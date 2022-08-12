40% водителей, воспользовавшихся платными парковками в Москве, приехали из других регионов

40% водителей, которые пользовались платными парковками в Москве с начала этого года, приехали из других регионов. Соответствующую статистику опубликовал столичный Дептранс.

Машин с региональными номерами с каждым годом становится все больше, подчеркивают аналитики. Чаще всего в столице парковались жители Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской и Владимирской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

