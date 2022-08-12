"Аэрофлот" обновил условия ряда тарифов

"Аэрофлот" обновил условия некоторых тарифов. Например, тариф "Максимум" предполагает приоритетную регистрацию на рейс, посадку в самолет и выдачу багажа. А еще пассажиры по такому тарифу могут рассчитывать на залы ожидания повышенной комфортности и бесплатную перевозку животных в салоне самолета.

Есть изменения и по тарифам "Лайт" и "Бюджет". Связаны они с возможностью оформить билет с пересадкой, время которой составит до 72 часов. Для пассажиров с тарифом "Оптимум" предварительный выбор места в салоне станет платным, но останется бесплатным во время регистрации на рейс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

