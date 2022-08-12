Бесплатные шатлы запустят к месту проведения фестиваля фейерверков

В Братеевском каскадном парке начнется фестиваль фейерверков "Ростех" 13 августа. К месту проведения 13 и 14 августа запустят специальные бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Маршрут "Э-1" будет курсировать от станции метро "Каширская". Автобусы под "Э-2" пойдут от "Домодедовской". Кроме того, будет маршрут "Э", который пройдет от метро "Алма-Атинская". Он подойдет для маломобильных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

