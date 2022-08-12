Бочкарев рассказал, как основной участок МСД изменит транспортную схему Москвы

Ко дню города в Москве планируют открыть основной участок Московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Какие магистрали он свяжет и как изменит транспортную схему Москвы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.