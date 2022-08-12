Дептранс сообщил, сколько водителей из регионов пользуются платными парковками в Москве

40% водителей, которые пользовались платными парковками в Москве с начала этого года, приехали из других регионов. Такую статистику опубликовал Дептранс. Машин с региональными номерами с каждым годом становится все больше, подчеркивают аналитики.

Чаще всего в столице парковались жители Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской и Владимирской областей. Возможно, что машины просто там зарегистрированы, а владельцы, например, снимают жилье в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.