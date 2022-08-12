Дорогу между Донецком и Мариуполем восстановят до ноября 2022 года. Участок трассы Славянск – Донецк протяженностью 120 километров серьезно пострадал за время боев.

О планах рассказали в российской строительной компании "Мостовик", которая ведет здесь ремонтные работы. Полностью поменяют покрытие, разбитое снарядами, минами и гусеницами тяжелой военной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.