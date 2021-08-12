Москвичка пожаловалась на услуги каршеринга

Жительница столицы взяла в аренду автомобиль каршеринга, и уже на 13-ой минуте что-то пошло не так. По словам девушки, руль перестал слушаться, и она задела припаркованную машину. А после аварии ей выставили внушительный счет за ремонт.

Москвичка утверждает, что в арендованной машине были скрытые повреждения, о которых она не знала.

Как быть, если все м привыкли осматривать автомобиль лишь снаружи? И как застраховать себя от таких рисков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.