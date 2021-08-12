Дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла. На Проспекте Мира водителям придется постоять в 4-километровом заторе, растянувшемся от Сельскохозяйственной улицы до Рижского вокзала.

Притормаживает Ленинградское шоссе. Из-за ДТП на участке от улицы Выборгская до метро "Балтийская" можно потерять 15 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на участке от Фрунзенской набережной до Кутузовского проспекта, водителям придется сбросить скорость с 80 до 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.