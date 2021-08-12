Загруженность столичных дорог оценивается в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта скорость движения не превышает 30 километров в час.

На Варшавском шоссе продолжаются дорожные работы. Водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час на участке от Коломенского проезда до Автозаводского моста.

В плотном потоке в эти минуты едут машины и по Рязанскому проспекту. Участок пути от улицы Паперника до Нижегородской эстакады можно преодолеть за 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.