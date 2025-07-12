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12 июля, 22:15

Транспорт

Новый магистральный маршрут свяжет ЖК в районе Филевский парк и ближайшие станции метро

Новый магистральный маршрут свяжет ЖК в районе Филевский парк и ближайшие станции метро

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Новый магистральный маршрут заработал в Москве 12 июля

Новый магистральный маршрут появился в Москве в субботу, 12 июля. Он свяжет крупные жилые комплексы в районе Филевский Парк с ближайшими станциями метро и МЦК.

Вместе с тем изменятся некоторые другие маршруты в разных районах столицы. Например, маршрут 622, вышедший на улицы вместо 221-го, будет следовать только до станции "Славянский бульвар". При этом со станции "Озерная" его продлят до "Говорово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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