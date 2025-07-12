Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 09:15

Транспорт

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-3 12 и 13 июля

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-3 12 и 13 июля

Стратегию повышения безопасности дорожного движения разработали в России

Эксперты объяснили снижение числа ДТП с участием СИМ в Москве

Москвичам рассказали об оснащении речных электросудов

"Мой район. Новости": новая остановка появилась возле станции метро "Верхние Лихоборы"

В Москве число аварий с участием электросамокатов и других СИМ снизилось почти на 60%

Владмир Машков рассказал о съемках фильма в московском метро

Московским автомобилистам посоветовали брать с собой в дорогу воду и солнцезащитный крем

"Это Москва. Инфраструктура": экспресс-маршруты

На 60% сократилось количество аварий с электросамокатами в Москве

Интервалы движения поездов на МЦД-3 частично увеличены до 30 минут 12 и 13 июля. Сокращен режим работы поездов. Последний состав из Зеленограда–Крюково до Ипподрома отправится в 23:22, а с Ипподрома до Зеленограда–Крюково в 23:12.

На Ленинградском направлении возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут. Некоторые поезда не остановятся на Фирсановской и Новоподрезково. На Казанском направлении интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика