Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-3 12 и 13 июля

Интервалы движения поездов на МЦД-3 частично увеличены до 30 минут 12 и 13 июля. Сокращен режим работы поездов. Последний состав из Зеленограда–Крюково до Ипподрома отправится в 23:22, а с Ипподрома до Зеленограда–Крюково в 23:12.

На Ленинградском направлении возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут. Некоторые поезда не остановятся на Фирсановской и Новоподрезково. На Казанском направлении интервалы движения частично увеличены до 20 минут.

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