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12 июля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 12 июля

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 12 июля

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Департамент транспорта Москвы напомнил, что в субботу, 13 июля, не будут ходить автобусы по некоторым участкам Большой Никитской улицы в связи с проведением фестиваля.

Кроме того, пассажирам первого диаметра следует учесть, что 12 и 13 июля с 21:00 до 11:00 на Белорусском и Савеловском направлениях изменится расписание поездов. Вечернюю загруженность на дорогах 12 июля ведомство оценило в 6–7 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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