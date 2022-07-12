Запуск электрических речных трамваев стал ближе – в Москву уже привезли технологичные причалы. Они выполнены в виде круглых шайб. Электрический речной транспорт запустят в тестовом режиме в Москве до конца 2022 года.

Такие причалы станут настоящими мини-вокзалами, они смогут принимать несколько судов сразу, а сами трамваи будут заряжаться прямо во время остановок. Причалы будут тестировать на грузоподъемность и устойчивость к нагрузкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.