Около 500 грузовиков не могут проехать границу между Литвой и Калининградской областью

На границе между Литвой и Калининградской областью застряли более 500 фур. Возможной причиной могли стать новые ограничения. Как сообщают иностранные источники, Литва расширила запрет на транзит некоторых товаров. В перечне есть бетон, древесина, спирт и промышленные средства на его основе.

В июне Литва ограничила транзит по железной дороге санкционных товаров. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет попала примерно половина грузов. В их числе – цемент, стройматериалы и металлы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.