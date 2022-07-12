Более 160 млн нарушений зафиксировали дорожные камеры за 2021 год

За прошлый год дорожные камеры зафиксировали более 160 миллионов нарушений. Это на 15 миллионов больше, чем в 2020 году. Об этом рассказали в научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

За порядком следили почти 20 тысяч камер. Они зафиксировали 88% случаев несоблюдения правил. Остальные 12% нарушителей поймали дорожные инспекторы.

Чаще всего водители превышали скорость, не соблюдали разметку и дорожные знаки. Также они игнорировали светофоры, выезжали за стоп-линию или на встречную полосу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.