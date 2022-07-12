Ространснадзор предостерег аэропорт Пулково от попытки сбора денег за хранение вещей

Ространснадзор пригрозил аэропорту Пулково. Он пытался брать деньги с авиакомпаний за хранение забытых пассажирами вещей.

Аэропорты обязаны хранить их полгода, но неясно, кто должен платить за это. Пулково попытался переложить эту ответственность на авиакомпании, но ничего не вышло. Ространснадзор вынес предостережение, что по закону сборы за хранение вещей не предусмотрены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.