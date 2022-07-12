Дополнительные 12 полос для автомобилей открыли на границе России и Грузии

На границе России и Грузии открыли дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта. Это позволило увеличить пропускную способность пункта и в 10 раз сократить затор перед ним. Накануне вечером выезда из России ожидали 100 автомобилей.

Прежде на этом КПП действовали семь полос на въезд транспорта в РФ и восемь – на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд.

Очереди перед пунктом "Верхний Ларс" были связаны также со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию и сезоном отпусков. А также сложными климатическими условиями. С начала года общий период простоя составил более 40 суток.

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