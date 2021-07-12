Аэропорты Москвы принимают меры против очередей – Росавиация

Столичные аэропорты принимают меры, чтобы разрешить ситуацию с большими очередями на стойках регистрации в авиаузлах. Об этом рассказали в Росавиации.

В последние два дня проблема возникала в Шереметьево и Внуково. Тысячи пассажиров вынуждены были ждать регистрацию дольше обычного из-за проверок ПЦР-тестов и справок о вакцинации. Некоторые стояли по часу.

Во второй половине воскресенья в Шереметьево заявили, что ситуация нормализовалась. При этом все же "Аэрофлот" просит пассажиров приезжать в аэропорт заранее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.