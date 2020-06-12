Участок БКЛ закроют с 22 июня

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12 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Первый маршрут речного электротранспорта в Москве стал длиннее почти вдвое. Открыты два новых причала – "Береговой" и конечный "Парк Фили". Также на маршруте запустили четыре новых электросудна.

Заммэра Максим Ликсутов рассказал, что транспортный комплекс Москвы подписал на ПМЭФ совместное заявление с Хокимиятом Ташкента по вступлению столицы Узбекистана в международный проект UrbanTransportData.

"Цель соглашения – взаимный анализ данных. Чтобы увидеть лучшие практики и решения, постараться сделать так, чтобы пассажиры и в Москве, и в Ташкенте чувствовали себя комфортно и удобно, доверяли городскому транспорту", – добавил он.

Кроме того, на полях ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля в Москве. В будущем можно будет оплачивать цифровыми рублями проезд в транспорте, парковку и другие услуги.

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