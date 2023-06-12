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Транспорт

Дополнительный воздушный коридор открылся на юг России

Дополнительный воздушный коридор открылся на юг России

В России открылся дополнительный воздушный коридор на юг

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На южные курорты России открывается второй воздушный коридор. Теперь полеты в южные регионы станут быстрее примерно на полчаса.

Эксперты отмечают, что пропускная способность маршрута вырастет, и это позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов. В Росавиации сообщили, что новый маршрут разработан для полетов в открытые аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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