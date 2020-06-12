Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Третий в городе электробусный парк откроется в этом году в районе Новокосино на востоке столицы. Парк площадью около 3 га сможет вмещать 78 электробусов, а для жителей района рядом с домом появится более 200 рабочих мест с социальными гарантиями правительства Москвы.

Водители на 17% реже стали останавливаться на МКАД. В январе – мае 2023 года МАДИ выявила 1 057 случаев остановки на магистрали. Нарушения фиксировали с помощью камер в автобусах и парконах, а еще на мачтах городского освещения.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность дорожного движения в городе. Например, на МКАД установили новые камеры фотовидеофиксации, внедрили систему видеоаналитики. Особое внимание уделяем и снижению количества остановок автомобилей на магистрали, так как они могут привести к серьезным ДТП", — сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

После масштабной реконструкции в столице открыли павильон Московского транспорта. В нем будет 8 интерактивных секций. В каждой из них дети всех возрастов смогут поучаствовать в обучающих играх и развлечениях, чтобы узнать больше о транспорте Москвы. Ожидается, что павильон будут посещать до 100 тысяч человек в год.