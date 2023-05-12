Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность 700 тыс москвичам

Бирюлевская линия столичного метро объединит сразу семь районов и обеспечит транспортную доступность для 700 тысяч горожан. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Линия протянется от станции ЗИЛ до одноименного Бирюлева. Общая протяженность нового направления метро составит около 22 километров. Новые станции разгрузят южные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий.

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