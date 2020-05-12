Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработает с 15 мая на Павелецком направлении, а с 22 мая – на Ярославском. Новым способом можно будет оплатить проезд на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево и от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино. Раньше на "Тройку" здесь записывали только ж/д билеты.

В Москве открыли движение на участке между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. В ноябре 2022 года этот участок закрыли для строительства новых тоннелей. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, больше 660 тысяч человек вернулись к привычным маршрутам и получили новую пересадку на БКЛ.

15 мая московское метро отметит 88-й день рождения. Специально для пассажиров подготовили праздничную программу. Например, 13 и 14 мая пройдет парад поездов – впервые на БКЛ можно будет увидеть и прокатиться в 7 составах различных моделей, а с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов.