На МКАД полностью перекрыли съезд на Осташковскую улицу до 25 мая

На МКАД полностью перекрыли съезд с кольца на Осташковскую улицу в сторону Московской области. Свернуть туда нельзя будет до 25 мая, сообщили в Дептрансе.

Там осталось сделать асфальт, разметку и знаки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.