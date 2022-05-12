Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области перекрыт с 12 мая

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области полностью перекрыт с 12 мая. Об этом сообщил Дептранс.

42 дома в Москве расселили по программе реновации с начала 2022 года.

Алкоголь не будут продавать при федеральных музеях и музеях-заповедниках. Об этом заявили в Минкультуры РФ.

