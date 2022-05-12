Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Екатеринбург можно несколькими авиаперевозчиками.

У S7 цена увеличилась на 50 рублей, теперь билет стоит 4 964 рубля. "Аэрофлот" стоимость минимального тарифа не менял – 5 740 рублей.

У "Победы" минимальный тариф подорожал до 4 099 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.