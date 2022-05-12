В Москве переразметят 67 участков дорог в 2022 году

Центр организации дорожного движения в этом году поменяет разметку на 67 участках столичных дорог. Об этом сообщил Дептранс. Новые схемы позволят организовать дополнительные полосы на разных магистралях как районных, так и крупнейших в городе.

Изменения коснутся ТТК. Также новая полоса появится на Автозаводском мосту. Организовать обещают и выделенные полосы для общественного транспорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.