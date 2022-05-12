Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 19 мая

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлили до 19 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничительный режим будет действовать до 03:45 по московскому времени. Временно нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

