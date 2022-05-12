МВД РФ предложило штрафовать водителей, основываясь на органах чувств инспекторов ДПС

МВД России предложило штрафовать водителей, основываясь на органах чувств инспекторов ДПС. Как узнали СМИ, неисправность машин они смогут определять не только при помощи техники, но и органолептическим методом. Иными словам – на слух и по запаху.

Кроме того, инспекторы смогут потребовать от водителя и пассажиров выйти из машины. И причин покинуть авто станет больше. Новый документ еще не принят, и пока действует прежний регламент.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



