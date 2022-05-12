Предельную скорость электросамокатов и моноколес ограничат до 25 км/ч – СМИ

Скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров ограничат до 25 километров в час. Об этом сообщили СМИ. При этом в некоторых зонах, например в парках, скорость будет еще ниже, а за передвижениями такого транспорта будут следить со спутников.

Все это собираются прописать в ГОСТе. Однако эксперты называют все это полумерами. В правилах по-прежнему не прописано, по какой именно части дороги могут ездить электросамокатчики. Более того, они имеют право сами определять, мешает их двухколесный транспорт пешеходам или нет.

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