Правительство внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси. Она предполагает, что ФСБ получит доступ к базам данных заказов.

Кроме того, в такси разрешат работать самозанятым. При этом ответственность агрегаторов повысится, к выбору водителей они должны будут подходить еще тщательнее.

Например, к работе не допустят тех, кто не оплатил более трех штрафов за нарушение ПДД. А машины могут оборудовать средствами, которые будут следить за сонливостью водителя. Также, согласно проекту закона, служба заказа должна нести солидарную ответственность с перевозчиком за ущерб пассажиру.

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