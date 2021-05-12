Голикова сообщила о скором открытии новых стран для авиасообщения

Новые страны откроются для авиасообщения с Россией в самом ближайшем будущем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Все зависит от эпидемиологической ситуации, пояснила вице-премьер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.