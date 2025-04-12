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12 апреля, 21:15

Транспорт

Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за ожидающегося снегопада

Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за ожидающегося снегопада

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Водителей попросили быть внимательнее на дорогах в столице из-за ожидающегося снегопада в ночь на 13 апреля. Об этом сообщает городское хозяйство Москвы.

Кроме того, автомобилистов предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах из-за похолодания. В связи с этим водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди проезжающих транспортных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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