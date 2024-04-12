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12 апреля, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 12 апреля

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 12 апреля

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В пятницу, 12 апреля, в столице будет короткий рабочий день, в связи с чем департамент транспорта рекомендует планировать поездки до 16:00 или отложить их на 19:00 и позднее. Загруженность дорог прогнозируется на уровне 6–7 баллов.

Свободное движение ожидается на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. При этом на Ленинском проспекте в районе домов № 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре продолжаются строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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