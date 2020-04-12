Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Ввод новых пересадок ускорит рост числа пассажиров на Большой кольцевой линии метро. По прогнозам, к концу года на БКЛ будут совершать до 1,3 миллиона поездок в день. БКЛ станет еще более востребованной также благодаря запуску МЦД-3 и МЦД-4.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, за несколько лет Тверской вагоностроительный завод должен произвести около 50 современных новых поездов – для запуска МЦД-3 и МЦД-4, а также для планового обновления текущих поездов. Заммэра отметил, что пока первые "Иволги 3.0" собирают положительные отзывы пассажиров, в Твери приступили к созданию "Иволги 4.0".

На Замоскворецкой линии метро продолжаются работы по реконструкции участка: на станции "Коломенская" на 50% закончили облицовку стен и пола, меняют облицовку колонн. На "Царицыно" и "Кантемировской" ремонтируют подуличные переходы. На закрытом участке Замоскворецкой линии меняют кабель, рельсы, шпалы и контактный рельс.