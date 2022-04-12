Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Иркутск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Иркутск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты за неделю подорожали, сейчас они стоят 13 031 рубль вместо 11 155 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 13 458 рублей, тариф не менялся.

У "Победы" билеты стали дешевле почти на тысячу рублей и сейчас стоят 6 099 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.