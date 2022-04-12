В московском транспорте начали тестировать карты "Тройка" с отечественным чипом

В транспорт Москвы поступили первые карты "Тройка" с отечественными чипами. Об этом сообщили в Дептрансе.

В ближайшее время обновленные карты начнут тестировать в общественном транспорте. Впоследствии полностью российские "Тройки" будут продавать в кассах метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.