Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Самару

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Самару можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 повысил цену – 5 619 рублей стоит минимальный тариф, ранее он оценивался в 4 864 рубля. У "Аэрофлота" – 5 845 рублей, цена не менялась. "Победа" подняла стоимость своих билетов до 3 985 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.