"Тройки" с российским чипом начали тестировать в Москве

В столичном транспорте начали тестировать "Тройку" с российским чипом. Об этом сообщили в Дептрансе.

Первая партия уже поступила к городским перевозчикам – это 1 000 карт.

Отечественную технологию начали разрабатывать три года назад. До этого Мосметро закупало чипы у голландской компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.