Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Волгоград

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Волгоград можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты подешевели – 5 072 вместо 6 737 рублей неделю назад. "Аэрофлот" предлагает улететь за 5 768 рублей, стоимость не менялась.

У "Победы" минимальный тариф подорожал. На прошлой неделе он стоил 2 999 рублей, а сейчас – 3 399 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.