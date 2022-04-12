Ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 19 апреля

Росавиация продлила до 19 апреля ограничения на полеты в 11 аэропортов России.

Минтруд РФ начал прием заявок на переобучение от сотрудников с риском увольнения.

В РФ растет заболеваемость COVID-19. Превышение показателей зафиксировали в 46 регионах, сообщил Роспотребнадзор.

