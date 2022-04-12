Пассажиров метро Москвы будут приветствовать фразой "Поехали!" в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, машинисты столичного метро будут приветствовать пассажиров легендарной фразой Юрия Гагарина "Поехали!" при отправлении поездов с конечных станций. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Кроме того, к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли Московский метрополитен совместно с "Роскосмосом" и департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы подготовил специальную выставку для пассажиров.

