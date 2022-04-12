В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП

Уехать с места ДТП сразу после аварии теперь будет возможно, но не во всех случаях. Москва готовится к уникальному дорожному эксперименту. Юристы и страховщики уже оценили возможные последствия.

Как уточняется, эксперимент затронет МКАД, Третье транспортное кольцо, столичные хорды и Центральную кольцевую автодорогу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.