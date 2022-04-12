В Росавиации прокомментировали внесение авиакомпаний РФ в черный список ЕС

Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов, но повлечет ответные меры, сообщает Росавиация. В списке находится 21 компания, в том числе "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".

В Росавиации заявили, что действия ЕС не имеют под собой оснований, поскольку у российских авиакомпаний есть вся бортовая документация, а самолеты соответствуют нормам летной годности и проходят техобслуживание.

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