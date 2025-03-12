Новости Москвы: пассажиры совершили более 1 млн поездок на трамвайном маршруте № 2

Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на трамвайном маршруте № 2, который проходит по улице Сергия Радонежского. Его запустили прошлой осенью. Линия связала 3-ю Владимирскую улицу с Курским вокзалом. Время в пути составляет около 30 минут. Для пассажиров работают современные вагоны. В них есть климат-контроль и разъемы для зарядки телефонов.

Московские набережные начали готовить к открытию навигации. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, всего в порядок приведут 78 набережных. Среди них – Кремлевская, Фрунзенская, Крымская и другие. Их очистят, промоют гранитные парапеты, также покрасят чугунные перила, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Уже летом пройдут работы по расшивке швов гранитной облицовки.

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