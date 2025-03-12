Москвичам рассказали, когда откроется городской вокзал Петровско-Разумовская

Городской вокзал Петровско-Разумовская откроют в 2025 году. Он улучшит транспортную доступность Марфина, Бутырского и Тимирязевского районов. Вокзал позволит принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.

Как будет выглядеть вокзал? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



