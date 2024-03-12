Дептранс рассказал о дорожной обстановке 12 марта

В Дептрансе предупредили, что вечером 12 марта возможны локальные затруднения в центре города, на ТТК и МКАД. При этом свободное движение прогнозируется на МСД, проспекте Багратиона и Кутузовском проспекте.

Строительные работы продолжатся на 14-м и 32-м километрах кольцевой автодороги, а также на Волгоградском проспекте у дома № 46. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.