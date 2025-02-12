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Новости

12 февраля, 16:00

Транспорт

Новости мира: суда временно не пропускают через Босфор

Новости мира: суда временно не пропускают через Босфор

Новости часа: почти 130 тыс раз москвичи обратились за госуслугами в сфере имущества

"Техно": российский электромобиль-гаджет "Атом" готов к серийному производству

Москва в "цифре". Серия 3. Транспорт и цифровая среда для жителей

"Мой район. Новости": схему движения изменят на площади Никитские Ворота с 15 февраля

"Техно": первый российский электромобиль "Атом" начали испытывать в Москве

Новости часа: коммунальный флот Москвы готовят к открытию навигации

Новые зарядные станции для электробусов появились в трех районах Москвы

В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

Судоходство на Босфоре временно закрыли из-за плотного тумана, сообщил департамент по морским вопросам министерства транспорта Турции. Власти ждут нормализации погодных условий. По данным турецкого управления береговой охраны, сильный туман в ночь на 12 февраля окутал северные районы Стамбула.

Между тем чрезвычайное положение из-за снежной бури объявили в Вирджинии. По данным синоптиков, на севере и в центральной части штата может выпасть более 25 сантиметров снега. Население предупредили о возможных перебоях с электричеством. Энергетическая компания, которая обслуживает более миллиона местных жителей, готовится устранять неполадки и уже запросила у других компаний 700 работников на случай ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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