Новости мира: суда временно не пропускают через Босфор

Судоходство на Босфоре временно закрыли из-за плотного тумана, сообщил департамент по морским вопросам министерства транспорта Турции. Власти ждут нормализации погодных условий. По данным турецкого управления береговой охраны, сильный туман в ночь на 12 февраля окутал северные районы Стамбула.

Между тем чрезвычайное положение из-за снежной бури объявили в Вирджинии. По данным синоптиков, на севере и в центральной части штата может выпасть более 25 сантиметров снега. Население предупредили о возможных перебоях с электричеством. Энергетическая компания, которая обслуживает более миллиона местных жителей, готовится устранять неполадки и уже запросила у других компаний 700 работников на случай ЧП.

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